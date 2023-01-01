Eagle FC 53 (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Лига Хабиба Нурмагомедова провела свой турнир Eagle FC 53 в Якутии. В главном бою вечера Узаир Абдураков и Сергей Ясковец выясняли классический для ММА вопрос: сильнее все-таки борьба или ударка?



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