Джекилл и Хайд (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Действие разворачивается в Лондоне 1930-х годов, где Роберт Джекил, внук Генри Джекила, воспитанный на Цейлоне приeмными родителями, пытается узнать правду о своей настоящей семье и понять причину своих странных «приступов». По пятам за Робертом следует «Ми-И», британская спецслужба, занимающаяся паранормальными явлениями, а также агенты некоего сообщества, называемого «Тенебри».

