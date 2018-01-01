Wink
Джекилл и Хайд
1-й сезон

Джекилл и Хайд (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.22015, Jekyll & Hyde 10 серий
Фэнтези, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие разворачивается в Лондоне 1930-х годов, где Роберт Джекил, внук Генри Джекила, воспитанный на Цейлоне приeмными родителями, пытается узнать правду о своей настоящей семье и понять причину своих странных «приступов». По пятам за Робертом следует «Ми-И», британская спецслужба, занимающаяся паранормальными явлениями, а также агенты некоего сообщества, называемого «Тенебри».

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb