Джекилл и Хайд
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Джекилл и Хайд

Джекилл и Хайд (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Jekyll & Hyde 1 сезон
Фэнтези, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в Лондоне 1930-х годов, где Роберт Джекил, внук Генри Джекила, воспитанный на Цейлоне приeмными родителями, пытается узнать правду о своей настоящей семье и понять причину своих странных «приступов». По пятам за Робертом следует «Ми-И», британская спецслужба, занимающаяся паранормальными явлениями, а также агенты некоего сообщества, называемого «Тенебри».

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джекилл и Хайд»

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