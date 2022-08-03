Другая семья (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Валерия беззаветно любит своего мужа Михаила. Вместе они прошли огонь и воду, и сейчас Михаил успешный бизнесмен, а Валерия – счастливая жена, которая обеспечивает ему надежный тыл. Одно плохо – у пары нет детей. Валерия бездетна. Но она научилась находить радость в заботе о муже, свекрови и племянниках. Но неожиданно в счастливую жизнь Валерии врывается ужасное событие – она узнает, что у Михаила есть дочь, которой уже 15 лет и, по сути, «другая семья» в далеком провинциальном городке. Валерия узнает, что Михаил навещает дочь Лену и ее мать Антонину. Валерия не знает, что Антонина появилась в жизни Михаила еще до знакомства с ней и подозревает мужа в измене. Валерии и в голову не приходит, что Михаил сам стал жертвой обмана со стороны Антонины, которая хочет построить свое женское счастье, разрушив семью Михаила и Валерии.

