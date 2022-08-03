Другая семья (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Валерия беззаветно любит своего мужа Михаила. Вместе они прошли огонь и воду, и сейчас Михаил успешный бизнесмен, а Валерия – счастливая жена, которая обеспечивает ему надежный тыл. Одно плохо – у пары нет детей. Валерия бездетна. Но она научилась находить радость в заботе о муже, свекрови и племянниках. Но неожиданно в счастливую жизнь Валерии врывается ужасное событие – она узнает, что у Михаила есть дочь, которой уже 15 лет и, по сути, «другая семья» в далеком провинциальном городке. Валерия узнает, что Михаил навещает дочь Лену и ее мать Антонину. Валерия не знает, что Антонина появилась в жизни Михаила еще до знакомства с ней и подозревает мужа в измене. Валерии и в голову не приходит, что Михаил сам стал жертвой обмана со стороны Антонины, которая хочет построить свое женское счастье, разрушив семью Михаила и Валерии.
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- АНАктёр
Александр
Никитин
- АЗАктриса
Анна
Зайцева
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ВЖАктриса
Виктория
Жбанкова
- АБАктриса
Аня
Бахматович
- СТАктёр
Сережа
Тарасов
- ОКАктриса
Ольга
Клебанович
- АКАктёр
Андрей
Карако
- КОСценарист
Ксения
Осадченко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ДНХудожник
Дмитрий
Наркевич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- МГХудожник
Максим
Головач
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков