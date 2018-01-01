WinkДетямДраконы и всадники Олуха2-й сезон
Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн
8.82013, Dragons: Riders of Berk 20 серий
Мультсериалы, Фэнтези6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Санфорд
- ЛдРежиссёр
Луи
дель Кармен
- ДЭРежиссёр
Джон
Энг
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- АФАктриса
Америка
Феррера
- ЗПАктёр
Зак
Перлман
- ННАктёр
Нолан
Норт
- КЭАктёр
Крис
Эджерли
- ДААктриса
Джули
Ариелла Маркус
- АВАктриса
Андре
Вермюлен
- Актёр
Стивен
Рут
- АЭСценарист
Арт
Эдлер Браун
- СЧСценарист
Сэмюэл
Черингтон
- ДСПродюсер
Дуглас
Слоун
- АЭПродюсер
Арт
Эдлер Браун
- ЧХПродюсер
Чед
Хаммес
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ИВАктёр дубляжа
Игорь
Виноградов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ККХудожник
Кевин
Конран
- ДЛМонтажёр
Джон
Лаус
- ЛХМонтажёр
Линн
Хобсон
- ПТМонтажёр
Питер
Томашевич
- ЭММонтажёр
Эрнесто
Матаморос