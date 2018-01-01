Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.

