Wink
Детям
Драконы и всадники Олуха
2-й сезон

Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

8.82013, Dragons: Riders of Berk 20 серий
Мультсериалы, Фэнтези6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Драконы и всадники Олуха»