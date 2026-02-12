Дом для золушки (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Когда ее пансионат оказывается под угрозой закрытия, добрая девушка Ирина устраивается сиделкой для больного отца своих главных спонсоров. Захватывающая мелодрама «Дом для Золушки» — сериал об интригах в богатой семье.



Ирине казалось, что ее жизнь проходит не зря. После института она стала управлять пансионатом, который унаследовала от мамы, и собирается выйти замуж за финансового директора Игната. Однако вскоре выясняется, что дела пансионата велись с нарушениями, а Игнат не приходит на свадьбу. Этого достаточно, чтобы братья Антоновы, которые выступают главными спонсорами, свернули финансирование. Тем не менее один из них вскоре предлагает Ирине стать сиделкой для их отца. Девушка соглашается, но совсем не ожидает, что старик Антонов сделает ей предложение.



Какие секреты откроются главной героине теперь, расскажет многосерийная мелодрама «Дом для Золушки», смотреть онлайн которую можно на Wink.

