WinkСериалыДоктор Люсия2-й сезон
Доктор Люсия (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
8.72023, Dr. Lucia, An Extraordinary Gift 10 серий
Мелодрамы18+
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- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 1
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 2
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 3
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 4
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 5
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 6
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 7
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 8
- 18+42 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 9
- 18+43 мин
Доктор Люсия
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Талантливый врач Люсия Кастильо приходит в сознание после аварии и обнаруживает сверхчувствительность к состоянию людей. Ставить диагнозы это помогает, а вот на саму Люсию новая способность влияет неоднозначно...
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