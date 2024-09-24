Доктор Люсия. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Доктор Люсия
2-й сезон
9-я серия
8.52023, Dr. Lucia, An Extraordinary Gift
Мелодрама18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Доктор Люсия (сериал, 2023) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Талантливый врач Люсия Кастильо приходит в сознание после аварии и обнаруживает сверхчувствительность к состоянию людей. Ставить диагнозы это помогает, а вот на саму Люсию новая способность влияет неоднозначно...

Страна
Мексика
Жанр
Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb