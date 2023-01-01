Доктор Люсия. Сезон 1
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Доктор Люсия
1-й сезон

Доктор Люсия (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.72023, Dr. Lucia, An Extraordinary Gift 10 серий
Мелодрамы18+
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Сюжет

Талантливый врач Люсия Кастильо приходит в сознание после аварии и обнаруживает сверхчувствительность к состоянию людей. Ставить диагнозы это помогает, а вот на саму Люсию новая способность влияет неоднозначно...

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Информация

Страна
Мексика
Жанры
Мелодрамы

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