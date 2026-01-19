Дни Турбиных (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

Конец 1918-го, в разгаре гражданская война. На Украине еще хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут петлюровцы. Но уже приближаются к украинской столице войска красных. Для семьи Турбиных, как и для всего русского офицерства, дворян, это было время мучительных раздумий и решений, время трагических потерь...

