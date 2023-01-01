Демон. Сезон 1
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Демон
1-й сезон

Демон (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.62016, Dokkaebi 16 серий
Фэнтези, Комедии18+

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1-й сезон

Сюжет

Бессмертный демон токкэби много лет живет среди смертных и порядком устал от жизни. Но если ты волшебное существо, есть лишь один способ поставить точку и покинуть бренный мир — жениться на смертной. Избранницей демона становится девушка, которая может видеть призраков. А ангел смерти, чья задача провожать души умерших в загробный мир, тем временем потерял память.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb