Демон (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Бессмертный демон токкэби много лет живет среди смертных и порядком устал от жизни. Но если ты волшебное существо, есть лишь один способ поставить точку и покинуть бренный мир — жениться на смертной. Избранницей демона становится девушка, которая может видеть призраков. А ангел смерти, чья задача провожать души умерших в загробный мир, тем временем потерял память.
Сериал Демон 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb