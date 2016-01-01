Демон. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Демон
1-й сезон
15-я серия
9.62016, Dokkaebi
Фэнтези, Комедия18+

Демон (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бессмертный демон токкэби много лет живет среди смертных и порядком устал от жизни. Но если ты волшебное существо, есть лишь один способ поставить точку и покинуть бренный мир — жениться на смертной. Избранницей демона становится девушка, которая может видеть призраков. А ангел смерти, чья задача провожать души умерших в загробный мир, тем временем потерял память.

Сериал Демон 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb