Даша-путешественница
2-й сезон

Даша-путешественница (мультсериал, 2002) сезон 2 смотреть онлайн

7.22002, Даша-путешественница. Сезон 2 26 серий
Мультсериалы, Семейный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

