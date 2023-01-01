Даша-путешественница
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Даша-путешественница

Даша-путешественница (мультсериал, 2000) смотреть онлайн

7.22000, Dora the Explorer 5 сезонов
Мультсериалы, Зарубежные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

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Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша-путешественница»

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