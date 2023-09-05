Чудеса природы (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Знаете ли вы, где на планете можно найти единственный нетронутый ледник? Где находится самый широкий, самый высокий или самый маленький водопад в мире? Какая пустыня самая сухая или самая большая? Хотите узнать, где находятся самые недоступные горы, самая глубокая точка океана или где лежат соляные равнины? Давайте откроем для себя мир гейзеров, действующих вулканов и причудливых скальных образований, которые объединяет одно - они не являются делом рук человека, это волшебные творения природы.

