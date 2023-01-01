Чудеса природы
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Чудеса природы

Чудеса природы (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Miracles of Nature 2 сезона
ТВ-шоу, Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Где на планете можно найти единственный нетронутый ледник? Где находится самый широкий, самый высокий или самый маленький водопад в мире? Какая пустыня самая сухая или самая большая? Где находятся самые недоступные горы, самая глубокая точка океана или где лежат соляные равнины? Сериал откроет мир гейзеров, действующих вулканов и причудливых скальных образований, которые объединяет одно — они не являются делом рук человека, это волшебные творения природы.

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Рейтинг

8.4 IMDb