WinkСериалыЧудеса природы1-й сезон6-я серия
Чудеса природы (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.02012, Miracles of Nature
ТВ-шоу, Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
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Чудеса природы
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Чудеса природы
Сезон 1 Серия 12
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Чудеса природы
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Где на планете можно найти единственный нетронутый ледник? Где находится самый широкий, самый высокий или самый маленький водопад в мире? Какая пустыня самая сухая или самая большая? Где находятся самые недоступные горы, самая глубокая точка океана или где лежат соляные равнины? Сериал откроет мир гейзеров, действующих вулканов и причудливых скальных образований, которые объединяет одно — они не являются делом рук человека, это волшебные творения природы.
Сериал Чудеса природы 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Чехия
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb