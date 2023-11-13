Чудеса природы (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Где на планете можно найти единственный нетронутый ледник? Где находится самый широкий, самый высокий или самый маленький водопад в мире? Какая пустыня самая сухая или самая большая? Где находятся самые недоступные горы, самая глубокая точка океана или где лежат соляные равнины? Сериал откроет мир гейзеров, действующих вулканов и причудливых скальных образований, которые объединяет одно — они не являются делом рук человека, это волшебные творения природы.

