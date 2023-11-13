WinkСериалыЧудеса природы1-й сезон9-я серия
Чудеса природы (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.02012, Miracles of Nature
ТВ-шоу, Документальный16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Где на планете можно найти единственный нетронутый ледник? Где находится самый широкий, самый высокий или самый маленький водопад в мире? Какая пустыня самая сухая или самая большая? Где находятся самые недоступные горы, самая глубокая точка океана или где лежат соляные равнины? Сериал откроет мир гейзеров, действующих вулканов и причудливых скальных образований, которые объединяет одно — они не являются делом рук человека, это волшебные творения природы.
СтранаСША, Чехия
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb