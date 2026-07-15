WinkСериалыЧто я наделала?!1-й сезон
Что я наделала?! (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, Что я наделала?!. Сезон 1 12 серий
Реалити - шоу, Документальный16+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 16+52 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 1
- 16+48 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 4
- 16+52 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 5
- 16+47 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 7
- 16+44 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 10
- 16+46 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 11
- 16+49 мин
Что я наделала?!
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Документальное шоу, которое расскажет об обратной стороне бьюти-экспериментов. Как и почему пластические операции могут изуродовать? В какой момент попытка выглядеть красивее превращается в опасную гонку за идеалом? На эти и другие вопросы честно ответят жертвы пластической хирургии, а опытные врачи попробуют исправить работу недобросовестных специалистов.