Что я наделала?!. Сезон 1. Серия 1
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Что я наделала?!
1-й сезон
1-я серия
2026, Что я наделала?!. Сезон 1. Серия 1
Реалити - шоу, Документальный16+
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Что я наделала?! (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальное шоу, которое расскажет об обратной стороне бьюти-экспериментов. Как и почему пластические операции могут изуродовать? В какой момент попытка выглядеть красивее превращается в опасную гонку за идеалом? На эти и другие вопросы честно ответят жертвы пластической хирургии, а опытные врачи попробуют исправить работу недобросовестных специалистов.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Реалити - шоу
Время
51 мин / 00:51

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