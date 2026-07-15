Документальное шоу, которое расскажет об обратной стороне бьюти-экспериментов. Как и почему пластические операции могут изуродовать? В какой момент попытка выглядеть красивее превращается в опасную гонку за идеалом? На эти и другие вопросы честно ответят жертвы пластической хирургии, а опытные врачи попробуют исправить работу недобросовестных специалистов.

