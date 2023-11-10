Черный ящик. Сезон 1
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Черный ящик
1-й сезон

Черный ящик (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.32014, Black Box 13 серий
Драма18+
Серия в подписке «viju+»

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1-й сезон

О сериале

Знаменитый невролог Кэтрин Блэк работает в Центре неврологических исследований и лечения, при этом сама борется с психическим заболеванием и скрывает это от своего жениха и семьи.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный ящик»