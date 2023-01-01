Черный ящик
Wink
Сериалы
Черный ящик
8.12014, Black Box 1 сезон
Драмы18+
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Черный ящик (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Знаменитый невролог Кэтрин Блэк работает в Центре неврологических исследований и лечения, при этом сама борется с психическим заболеванием и скрывает это от своего жениха и семьи.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный ящик»

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