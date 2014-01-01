Черный ящик (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

WinkСериалыЧерный ящик1-й сезон12-я серия
8.22014, Black Box
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+42 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 2
- 18+39 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 8
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 10
- 18+41 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 11
- 18+40 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 12
- 18+42 мин
Черный ящик
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Знаменитый невролог Кэтрин Блэк работает в Центре неврологических исследований и лечения, при этом сама борется с психическим заболеванием и скрывает это от своего жениха и семьи.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- БХРежиссёр
Бронуэн
Хьюз
- Режиссёр
Джон
Крокидас
- КРАктриса
Келли
Райлли
- ДДАктёр
Дитч
Дейви
- ДААктёр
Дэвид
Аджала
- АВАктриса
Али
Вонг
- ДЧАктёр
Дэвид
Чисам
- ШУАктриса
Шиван
Уильямс
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- Актриса
Лора
Фрейзер
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- ОЭАктриса
Одри
Эспарза
- ЭХСценарист
Эми
Холден Джонс
- МРСценарист
Мэттью
Робинсон
- ГЛСценарист
Гари
Леннон
- ЭХПродюсер
Эми
Холден Джонс
- МХПродюсер
Мэрилл
Х. Карпф
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- РИМонтажёр
Роберт
Ивисон
- ДРМонтажёр
Джон
Робертс