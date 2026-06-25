Илья Захаров и Александр Рэмбо Пушков проверят профпригодность шеф-поваров по всей России, чтобы устроить их в лучшие рестораны страны. Недобросовестные кулинары будут навсегда занесены в черный список, а за оказание услуг высокого качества мастера получат двойную оплату труда и, возможно, работу мечты.

