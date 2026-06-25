WinkСериалыЧерный список. На кухне3-й сезон
Черный список. На кухне (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн
2025, Черный список. На кухне. Сезон 3 27 серий
Реалити - шоу16+
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О сериале
Илья Захаров и Александр Рэмбо Пушков проверят профпригодность шеф-поваров по всей России, чтобы устроить их в лучшие рестораны страны. Недобросовестные кулинары будут навсегда занесены в черный список, а за оказание услуг высокого качества мастера получат двойную оплату труда и, возможно, работу мечты.