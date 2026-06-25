WinkСериалыЧерный список. На кухне2-й сезон
Черный список. На кухне (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
2025, Черный список. На кухне. Сезон 2 15 серий
Реалити - шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»
- 16+46 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 1
- 16+44 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 2
- 16+44 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 3
- 16+45 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 4
- 16+44 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 5
- 16+46 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 6
- 16+45 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 7
- 16+40 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 8
- 16+45 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 9
- 16+47 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 10
- 16+40 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 11
- 16+47 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 12
- 16+46 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 13
- 16+47 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 14
- 16+49 мин
Черный список. На кухне
Сезон 2 Серия 15
О сериале
Илья Захаров и Александр Рэмбо Пушков проверят профпригодность шеф-поваров по всей России, чтобы устроить их в лучшие рестораны страны. Недобросовестные кулинары будут навсегда занесены в черный список, а за оказание услуг высокого качества мастера получат двойную оплату труда и, возможно, работу мечты.