WinkСериалыЧерный список. На кухне1-й сезон
Черный список. На кухне (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Черный список. На кухне. Сезон 1 10 серий
Реалити - шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»
- 16+45 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 1
- 16+42 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 2
- 16+47 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 3
- 16+47 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 4
- 16+42 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 5
- 16+45 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 6
- 16+42 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 7
- 16+43 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 8
- 16+43 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Черный список. На кухне
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Илья Захаров и Александр Рэмбо Пушков проверят профпригодность шеф-поваров по всей России, чтобы устроить их в лучшие рестораны страны. Недобросовестные кулинары будут навсегда занесены в черный список, а за оказание услуг высокого качества мастера получат двойную оплату труда и, возможно, работу мечты.