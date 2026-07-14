Чернобыль: Зона отчуждения. Сезон 1
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Чернобыль: Зона отчуждения
1-й сезон

Чернобыль: Зона отчуждения (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Чернобыль: Зона отчуждения. Сезон 1 8 серий
Триллер16+
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О сериале

Пятеро молодых людей прыгают в старую «Волгу» и отправляются на поиски вора, часом ранее укравшего из квартиры родителей главного героя восемь миллионов рублей. Грабитель — обычный московский айтишник, — вместо того чтобы залечь на дно, тут же записывает видеоотчет, в котором сообщает, что финальная точка его путешествия — Чернобыльская АЭС и город Припять.

Страна
Россия
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb