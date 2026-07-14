Чернобыль: Зона отчуждения (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
2014, Чернобыль: Зона отчуждения. Сезон 2 8 серий
Триллер16+
Серия в подписке «PREMIER»
- 16+40 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 1
- 16+41 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 2
- 16+48 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 3
- 16+47 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 4
- 16+41 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 5
- 16+47 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 6
- 16+40 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 7
- 16+52 мин
Чернобыль: Зона отчуждения
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Пятеро молодых людей прыгают в старую «Волгу» и отправляются на поиски вора, часом ранее укравшего из квартиры родителей главного героя восемь миллионов рублей. Грабитель — обычный московский айтишник, — вместо того чтобы залечь на дно, тут же записывает видеоотчет, в котором сообщает, что финальная точка его путешествия — Чернобыльская АЭС и город Припять.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb