9.52014, Чернобыль: Зона отчуждения. Сезон 1. Серия 8
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Чернобыль: Зона отчуждения (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Пятеро молодых людей прыгают в старую «Волгу» и отправляются на поиски вора, часом ранее укравшего из квартиры родителей главного героя восемь миллионов рублей. Грабитель — обычный московский айтишник, — вместо того чтобы залечь на дно, тут же записывает видеоотчет, в котором сообщает, что финальная точка его путешествия — Чернобыльская АЭС и город Припять.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb