Бывшие любимые
1-й сезон

Бывшие любимые (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.52023, Бывшие любимые. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
В институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь Света — гражданская жена крупного бизнесмена, через месяц у них свадьба, а Андрей — бойфренд дочери бизнесмена от первого брака. Но семейная идиллия не складывается, внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу совсем не родственные чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно…


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

