Бывшие любимые (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

В институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь Света — гражданская жена крупного бизнесмена, через месяц у них свадьба, а Андрей — бойфренд дочери бизнесмена от первого брака. Но семейная идиллия не складывается, внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу совсем не родственные чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно…





