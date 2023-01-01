Бывшие любимые (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыБывшие любимые1-й сезон3-я серия
О сериале
В институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь Света — гражданская жена крупного бизнесмена, через месяц у них свадьба, а Андрей — бойфренд дочери бизнесмена от первого брака. Но семейная идиллия не складывается, внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу совсем не родственные чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно…
6.6 КиноПоиск
- ЕЮРежиссёр
Евгения
Юстус
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- ВГАктёр
Владимир
Гуськов
- Актёр
Александр
Арсентьев
- ЯСАктриса
Янина
Соколовская
- МДАктриса
Мария
Дмитриева
- Актёр
Андрей
Межулис
- ЕМАктриса
Елена
Медведева
- ЕКАктёр
Евгений
Кениг
- МРАктриса
Мария
Ремер
- АМАктёр
Андрей
Макаров
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ДБХудожник
Дмитрий
Бакуров
- МВОператор
Максим
Воробьёв
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков