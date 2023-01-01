Бывшие любимые. Серия 3
Wink
Сериалы
Бывшие любимые
1-й сезон
3-я серия
8.52023, Бывшие любимые. Серия 3
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Бывшие любимые (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

В институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь Света — гражданская жена крупного бизнесмена, через месяц у них свадьба, а Андрей — бойфренд дочери бизнесмена от первого брака. Но семейная идиллия не складывается, внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу совсем не родственные чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно…

Сериал Бывшие любимые 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Бывшие любимые»