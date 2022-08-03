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Борджиа
3-й сезон

Борджиа (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

2013, The Borgias 3 10 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В 1492 году престол Святого Петра занял Александр VI (в миру Родриго Борджиа), который вписал в историю имя клана Борджиа отнюдь не благими деяниями…В конце XV века в руках Папы Римского сосредоточилась неограниченная власть: он мог короновать и свергать королей, изменять судьбу империй. Некогда доброе имя церкви стало теперь ассоциироваться только с коррупцией и безнравственностью.

Страна
США, Венгрия, Канада, Ирландия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»