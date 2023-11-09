Большое приключение. Сезон 1
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Большое приключение
1-й сезон

Большое приключение (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн

9.01985, Большое приключение. Сезон 1 2 серии
Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пионеры Вася, Олег, Игорь, Яна, Таня и самый младший из них Вовочка со своим питомцем, петухом Федей, отправляются в поход по родному краю. Много приключений выпадает на их долю. Приходится проявить смекалку, смелость, трудолюбие. Надолго останутся в памяти ребят встречи с разными людьми...

Страна
СССР
Жанр
Приключения

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

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