Пионеры Вася, Олег, Игорь, Яна, Таня и самый младший из них Вовочка со своим питомцем, петухом Федей, отправляются в поход по родному краю. Много приключений выпадает на их долю. Приходится проявить смекалку, смелость, трудолюбие. Надолго останутся в памяти ребят встречи с разными людьми...

