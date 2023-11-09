WinkСериалыБольшое приключение 1-й сезон
Большое приключение (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн
9.01985, Большое приключение. Сезон 1 2 серии
Приключения18+
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О сериале
Пионеры Вася, Олег, Игорь, Яна, Таня и самый младший из них Вовочка со своим питомцем, петухом Федей, отправляются в поход по родному краю. Много приключений выпадает на их долю. Приходится проявить смекалку, смелость, трудолюбие. Надолго останутся в памяти ребят встречи с разными людьми...
СтранаСССР
ЖанрПриключения
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВНРежиссёр
Вячеслав
Никифоров
- ССАктёр
Сережа
Семянов
- ОБАктриса
Ольга
Богданова
- АГАктриса
Анастасия
Гиренкова
- ОКАктёр
Олег
Курочкин
- АДАктёр
Антон
Дворников
- ССАктёр
Саша
Старовойтов
- АДАктёр
Александр
Денисов
- ВШАктёр
Валерий
Шальных
- ВШАктёр
Владимир
Шевельков
- ССАктёр
Сережа
Скрибо
- ВНСценарист
Вячеслав
Никифоров
- РССценарист
Роберт
Святополк-Мирский
- АБОператор
Александр
Бетев
- ВЗКомпозитор
Валерий
Зубков
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков