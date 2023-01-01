Большое приключение. Сезон 1. Серия 2
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Большое приключение (сериал, 1985) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.01985, Большое приключение. Сезон 1. Серия 2
Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пионеры Вася, Олег, Игорь, Яна, Таня и самый младший из них Вовочка со своим питомцем, петухом Федей, отправляются в поход по родному краю. Много приключений выпадает на их долю. Приходится проявить смекалку, смелость, трудолюбие. Надолго останутся в памяти ребят встречи с разными людьми...

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Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

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