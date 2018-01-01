Болотная тварь (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, где разбушевался смертельный вирус, который необходимо изучить и нейтрализовать. Она знакомится с ученым Алеком Холландом, который вскоре трагически погибает. Аркейн обнаруживает странные факты о болоте и предполагает, что ученый вовсе не умер.

