Болотная тварь
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Болотная тварь

Болотная тварь (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Болотная тварь 1 сезон
Ужасы, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, где разбушевался смертельный вирус, который необходимо изучить и нейтрализовать. Она знакомится с ученым Алеком Холландом, который вскоре трагически погибает. Аркейн обнаруживает странные факты о болоте и предполагает, что ученый вовсе не умер.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Болотная тварь»

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