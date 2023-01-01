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Блэк
1-й сезон

Блэк (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12017, Beulraek 18 серий
Драмы, Мелодрамы18+

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1-й сезон

Сюжет

Кан Ха-рам нелегко живётся, ведь с самого детства она может предсказывать смерть людей. Из-за авиакатастрофы девушка попадает в полицейский участок, где её замечает не очень компетентный детектив Хан Му-ган. Они начинают работать вместе, и Ха-рам узнает в Му-гане друга детства и первую любовь.

В то же время из мира жнецов смерти сбегает проблемный новичок. На его поиски отправляется один из самых опытных жнецов. Но чтобы найти нерадивого коллегу, ему необходимо человеческое тело, и он выбирает Хан Му-гана.

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