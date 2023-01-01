Блэк (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12017, Beulraek 18 серий
Драмы, Мелодрамы18+
Сезоны и серии
- 18+82 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+74 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+76 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+70 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+67 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+75 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+81 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+84 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+69 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+69 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+66 ми�н
Блэк
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+73 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+74 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+72 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+82 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+80 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+83 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+84 мин
Блэк
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
Кан Ха-рам нелегко живётся, ведь с самого детства она может предсказывать смерть людей. Из-за авиакатастрофы девушка попадает в полицейский участок, где её замечает не очень компетентный детектив Хан Му-ган. Они начинают работать вместе, и Ха-рам узнает в Му-гане друга детства и первую любовь.
В то же время из мира жнецов смерти сбегает проблемный новичок. На его поиски отправляется один из самых опытных жнецов. Но чтобы найти нерадивого коллегу, ему необходимо человеческое тело, и он выбирает Хан Му-гана.
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