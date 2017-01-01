Блэк (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Кан Ха-рам нелегко живётся, ведь с самого детства она может предсказывать смерть людей. Из-за авиакатастрофы девушка попадает в полицейский участок, где её замечает не очень компетентный детектив Хан Му-ган. Они начинают работать вместе, и Ха-рам узнает в Му-гане друга детства и первую любовь.



В то же время из мира жнецов смерти сбегает проблемный новичок. На его поиски отправляется один из самых опытных жнецов. Но чтобы найти нерадивого коллегу, ему необходимо человеческое тело, и он выбирает Хан Му-гана.



Сериал Блэк 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.