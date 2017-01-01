Блэк (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Блэк. Сезон 1. Серия 11
9.12017, Beulraek
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Кан Ха-рам нелегко живётся, ведь с самого детства она может предсказывать смерть людей. Из-за авиакатастрофы девушка попадает в полицейский участок, где её замечает не очень компетентный детектив Хан Му-ган. Они начинают работать вместе, и Ха-рам узнает в Му-гане друга детства и первую любовь.

В то же время из мира жнецов смерти сбегает проблемный новичок. На его поиски отправляется один из самых опытных жнецов. Но чтобы найти нерадивого коллегу, ему необходимо человеческое тело, и он выбирает Хан Му-гана.

