WinkСериалыБитва интерьеров1-й сезон
Битва интерьеров (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
7.72012, Битва интерьеров. Сезон 1 8 серий
Реалити - шоу16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Участники шоу — две семьи. Цель — сделать ремонт в одной из комнат своей квартиры. Дизайн-проект помещения и его воплощение полностью лежит на плечах участников. Условия равны: сходный метраж, одинаковый бюджет и, конечно, срок — всего неделя.