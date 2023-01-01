Битва интерьеров (сериал, 2012) смотреть онлайн
7.72012, Битва интерьеров 1 сезон
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Битва интерьеров
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Участники шоу — две семьи. Цель — сделать ремонт в одной из комнат своей квартиры. Дизайн-проект помещения и его воплощение полностью лежит на плечах участников. Условия равны: сходный метраж, одинаковый бюджет и, конечно, срок — всего неделя.
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