Битва интерьеров
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Битва интерьеров

Битва интерьеров (сериал, 2012) смотреть онлайн

7.72012, Битва интерьеров 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Участники шоу — две семьи. Цель — сделать ремонт в одной из комнат своей квартиры. Дизайн-проект помещения и его воплощение полностью лежит на плечах участников. Условия равны: сходный метраж, одинаковый бюджет и, конечно, срок — всего неделя.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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