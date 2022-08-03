Битва интерьеров. Серия 2
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Битва интерьеров (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.72012, Битва интерьеров. Серия 2
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участники шоу — две семьи. Цель — сделать ремонт в одной из комнат своей квартиры. Дизайн-проект помещения и его воплощение полностью лежит на плечах участников. Условия равны: сходный метраж, одинаковый бюджет и, конечно, срок — всего неделя.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

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