Барвиха. Сезон 1
Wink
Сериалы
Барвиха
1-й сезон

Барвиха (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Барвиха. Сезон 1 20 серий
Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезонЗолотые

О сериале

Подростки из разных социальных слоев стремятся обрести то, что нельзя купить за деньги.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.5 IMDb