Барвиха. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Барвиха
1-й сезон
2-я серия
2009, Барвиха. Сезон 1. Серия 2
Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»

Барвиха (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонЗолотые

О сериале

Подростки из разных социальных слоев стремятся обрести то, что нельзя купить за деньги.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.5 IMDb