Барвиха
Wink
Сериалы
Барвиха
2009, Барвиха 2 сезона
Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»

Барвиха (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонЗолотые

О сериале

Подростки из разных социальных слоев стремятся обрести то, что нельзя купить за деньги.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.5 IMDb