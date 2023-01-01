Багровое озеро (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 1
- 18+58 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 2
- 18+53 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 3
- 18+55 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 4
- 18+54 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 5
- 18+49 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 6
- 18+56 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 7
- 18+58 мин
Багровое озеро
Сезон 2 Серия 8
Сюжет
Частной сыщице и бывшему полицейскому приходится объединить усилия, чтобы распутывать сложные дела в австралийской глубинке. Захватывающий детектив «Багровое озеро» — сериал с Томасом Джейном по серии международных бестселлеров Кэндис Фокс.
Аманда Фаррэлл возвращается в родной город после 10 лет, проведенных в тюрьме за убийство, которое она совершила подростком. Аманда пытается начать новую жизнь и стать частным детективом, несмотря на подозрительное отношение со стороны полиции. Затея кажется провальной, пока к Аманде не приходит женщина с просьбой найти ее пропавшего мужа, талантливого корейского программиста. В этом деле не обойтись без партнера, поэтому начинающая сыщица обращается к Теду Конкаффи, бывшему копу с темным прошлым, которому сейчас позарез нужны деньги. Этой парочке сложно найти общий язык, но неразрешенная загадка заставляет их отбросить разногласия.
Что ждет необычной дуэт, расскажет сериал «Багровое озеро», смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- БХРежиссёр
Бен
Хоулинг
- ДМРежиссёр
Джослин
Мурхаус
- ИРРежиссёр
Иоланда
Рамке
- Режиссёр
Томас
Джейн
- Актёр
Томас
Джейн
- НШАктриса
Николь
Шамун
- ЛКАктриса
Лин
Купер Тан
- ЛЛАктёр
Лукас
Лайнхэн
- АПАктриса
Анджела
Панч МакГрегор
- СЛАктёр
Саймон
Линдон
- Актриса
Рада
�Митчелл
- ККАктёр
Крамер
Кэйн
- СУАктриса
Сара
Уэст
- ДЛАктёр
Дэвид
Лайонс
- ИРСценарист
Иоланда
Рамке
- ДАСценарист
Джейн
Аллен
- ЭЛСценарист
Эндрю
Ли
- ЭАСценарист
Эндрю
Анастасиос
- КХСценарист
Коул
Хэддон
- ЛДПродюсер
Лурдес
Диас
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- Продюсер
Томас
Джейн
- ДОПродюсер
Дэвид
Огилви
- НМХудожник
Николас
Маккаллум
- ДДХудожник
Джон
Доудинг
- ГТХудожник
Гленн
Ти
- ЗДХудожник
Зед
Драгойлович
- КБМонтажёр
Катрина
Баркер
- ММОператор
Мартин
МакГрат
- ДМКомпозитор
Дэвид
Маккормак
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес
- ДПКомпозитор
Джош
Пайк