Авария (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

У солидного служащего крупной фирмы в дороге ломается машина. Вызвана ремонтная бригада, но доедет до места она не скоро. Нужно как-то скоротать время. Неподалеку от шоссе есть дом, а в нем несколько стариков. Они предлагают сыграть в игру. Путешественник будет обвиняемым в убийстве, а хозяева исполнят роли судей, адвоката и даже палача...

