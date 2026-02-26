Авария (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн
1974, Авария. Сезон 1 2 серии
Детектив18+
У солидного служащего крупной фирмы в дороге ломается машина. Вызвана ремонтная бригада, но доедет до места она не скоро. Нужно как-то скоротать время. Неподалеку от шоссе есть дом, а в нем несколько стариков. Они предлагают сыграть в игру. Путешественник будет обвиняемым в убийстве, а хозяева исполнят роли судей, адвоката и даже палача...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb